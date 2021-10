Ultimul mesaj al unui bărbat condamnat la moarte pentru o triplă crimă. Ce a cerut înainte de a fi executat

Bărbatul de 61 de ani a primit injecția letală la ora locală 18:11 (miercuri, 2:00 ora României).

Ernest Lee Johnson a fost condamnat la moarte pentru că în februarie 1994, în timpul unui jaf, el a ucis trei angajați ai unui magazin din Missouri, potrivit BBC.

Înainte să fie executat, Johnson a scris un mesaj de mână în care a spus că îi pare rău și că regretă faptele sale. Scrisoarea a fost făcut publică de o jurnalistă locală.

DOC has made available a last statement from Ernest Johnson, dated yesterday. pic.twitter.com/yQdbMFDUNm