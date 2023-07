Ultimele cuvinte pe care le-a auzit tânărul Nahel din partea polițistului care l-a ucis. Martor: „Suferea, tremura”

Uciderea lui Nahel Merzouk a declanșat haosul în Franța, între poliție și tineri.

Nahel a fost împușcat mortal, marți dimineață, în timp ce conducea o mașină în Nanterre, un mic oraș de la periferia Parisului.

Un pasager din mașina în care se afla victima a publicat o înregistrare video în care spune că vrea să "stabilească adevărul... pentru că sunt multe minciuni pe rețelele de socializare".

El a transmis că vrea "să vă spună povestea de la A la Z" și explică faptul că au împrumutat mașina, marca Mercedes, și au decis să facă o plimbare cu ea prin Nanterre, adăugând: "Nu eram sub influența alcoolului sau a drogurilor".

Conduceau pe banda de autobuz când au observat că motocicletele poliției îi urmăreau cu girofaruri aprinse și au oprit mașina.

El spune că unul dintre polițiști s-a apropiat de geamul mașinii și i-a spus lui Nahel să îl coboare înainte de a spune: "Oprește motorul sau te împușc".

Apoi, spune martorul, ofițerul l-a lovit pe Nahel cu tocul armei sale, după care a sosit al doilea om al legii și l-a lovit și el pe Nahel cu tocul armei sale, potrivit Sky News.

"Nu te mișca sau îți trag un glonț în cap"

El spune că primul ofițer a pus apoi un pistol la capul lui Nahel și a spus: "Nu te mișca sau îți trag un glonț în cap".

Tânărul susține că cel de-al doilea ofițer a spus: "Împușcă-l".

El spune că primul ofițer l-a împuns apoi din nou pe Nahel cu tocul pistolului, făcându-l să ia piciorul de pe pedala de frână și mașina a început să avanseze.

Cel de-al doilea ofițer a tras apoi cu arma, astfel că Nahel a pus piciorul pe accelerație.

"Sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat în fața mea"

"L-am văzut suferind, tremura", spune el. "Ne-am lovit de o barieră.

"Mi-a fost frică. Am ieșit din vehicul. Și am fugit. Am crezut că mă vor împușca. Așa că am fugit. Sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat în fața mea".

Însă, procurorul de caz spune că folosirea armei de către polițist nu este justificată din punct de vedere legal. Polițistul care l-a împușcat și ucis pe Nahel a cerut iertare familiei acestuia.

Polițistul nu ar fi folosit arma în mod legal

Pascal Prache, procurorul general din Nanterre, a declarat că ofițerii au încercat să-l tragă pe dreapta pe adolescent pentru că părea foarte tânăr și conducea pe o bandă de autobuz un Mercedes cu numere de înmatriculare poloneze.

El ar fi trecut pe roșu pentru a evita să fie oprit și apoi a rămas blocat în trafic.

Ofițerul a declarat că s-a temut că el și colegul său sau altcineva ar putea fi loviți de mașină în timp ce Nahel încerca să fugă, potrivit procurorului.

Dar Prache a declarat că investigația sa inițială l-a condus la concluzia că folosirea armei de către ofițer nu a fost justificată din punct de vedere legal.

Ofițerul a fost pus sub investigație formală pentru omor voluntar și este ținut în închisoare în arest preventiv. În cadrul sistemului juridic francez, punerea sub investigație formală este similară cu punerea sub acuzare în Marea Britanie.

Sursa: Sky News
Dată publicare: 01-07-2023