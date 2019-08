Ultimele cuvinte ale Prinţesei Diana. Ce i-a spus pompierului ajuns la locul accidentului

Xavier Gourmelon este pompierul care a ajuns primul la locul tragediei din Paris, unde Prinţesa Diana şi-a pierdut viaţa. Când acesta s-a uitat în maşină aproape strivită, a văzut o femeie blondă pe bancheta din spate.

Xavier îşi aminteşte perfect accidentul de pe 31 august 1997, din Paris. Iniţial, când a văzut-o, acesta nu şi-a dat seama că femeia blondă era Prinţesa Diana. Nu a realizat că este în pericol, deoarece ea avea ochii deschişi şi nu părea să fie rănită.

I-a pus masca de oxigen şi a scos-o din masinia, ţinându-i capul în mâini. A încercat să o liniştească şi să rămână calmă.

Diana l-a întrebat: "Doamne, ce s-a întâmplat?"

Au fost ultimele cuvinte rostite de Daiana. După acel moment, ea nu a mai fost conștientă.

Bărbatul a acceptat să povestească pentru prima dată ce a trăit atunci. El şi-a amintit că Prinţesa Daiana nu avea nicio urmă de sânge, însă câteva minute mai târziu a intrat în stop cardio-respirator.

"Am început să îi fac masaj cardiac, iar după câteva secunde i-a reventi suflarea. Am fost convins că o să trăiască. În momentul în care a fost urcata în ambulanţă, ea trăia. Am aflat ore mai traziu că a murit la spital. Abia atunci am realizat că leziunile interne erau foarte grave. Unul dintre medicii sosiţi cu ambulanţa a recunoscut-o şi ne-a spus cine este", a mărturisit pompierul.