Uganda va trimite soldați să-l apere pe Vladimir Putin, dacă va fi nevoie, susține fiul președintelui

"Spuneți-mi putinist dacă vreți, dar noi, Uganda, ar trebui să trimitem soldați pentru a apăra Moscova dacă aceasta ar fi amenințată vreodată de imperialiști", a scris el pe Twitter.

Call me a 'Putinist' if you will, but we, Uganda shall send soldiers to defend Moscow if it's ever threatened by the Imperialists!

"În Africa, noi credem doar în președintele Putin atunci când este vorba despre Europa de Est. Occidentul își pierde timpul cu propaganda sa inutilă pro-Ucraina. Rusia, China, Africa, India, America de Sud vor învinge în Ucraina. 75% din umanitate va câștiga împotriva a 15%.”, a adăugat fiul președintelui, un susținător fervent al lui Vladimir Putin.

In Africa, we only believe in President Putin when it comes to Eastern Europe. The West is wasting its time with its useless pro-Ukraine propaganda. Russia, China, Africa, India, South America shall win in Ukraine. 75% of humanity shall win against 15%.