Bruxellesul caută soluţii rapide după ce companiile au avertizat că nu pot concura cu rivalii din China şi Statele Unite, chiar înainte de creşterea bruscă din această săptămână a preţurilor la petrol şi gaze, provocată de războiul dintre SUA şi Iran.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că va prezenta liderilor europeni opţiuni concrete la summitul programat pentru 19 martie.

Un document al Comisiei Europene, pregătit pentru o reuniune a comisarilor europeni de vineri, arată că blocul comunitar analizează măsuri pe termen scurt pentru sprijinirea regiunilor şi sectoarelor cele mai afectate, fără a submina legislaţia climatică pe termen lung, menită să orienteze Europa către un sistem energetic mai ieftin şi cu emisii reduse de carbon.

Potrivit documentului, eventualele modificări legislative nu ar avea efect imediat, motiv pentru care ar putea fi necesară o soluţie de tranziţie pentru următorii doi până la cinci ani, până când tranziţia energetică va reduce presiunile asupra preţurilor la electricitate, fenomen deja observat în anumite regiuni.

Comisia analizează în special tarifele de reţea, care reprezintă aproximativ 18% din factura de electricitate a industriei, precum şi taxele şi contribuţiile naţionale şi costurile legate de emisiile de carbon, care reprezintă aproximativ 11% din facturi.

Documentul arată că guvernele utilizează insuficient instrumentele existente pentru reducerea costurilor energetice ale companiilor, inclusiv ajutoarele de stat pentru compensarea costurilor carbonului sau contractele pentru diferenţă, care pot garanta consumatorilor industriali un preţ stabil al energiei.

Comisia avertizează, de asemenea, că, dacă aprovizionarea cu energie va fi afectată suplimentar, Bruxellesul trebuie să fie pregătit să introducă măsuri pentru reducerea consumului de energie, similare celor adoptate în 2022, când Rusia a redus drastic livrările de gaze către Europa.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta documentul.