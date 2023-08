Ucraina, tot mai aproape de ziua când va putea arunca în lupta cu Rusia avioane de vânătoare occidentale

După ce Statele Unite și-au dat acordul pentru antrenarea piloților ucraineni pe aeronave F-16, Kievul a cerut oficial Suediei să-i pună la dispoziție aparate Gripen. Iar militari ucraineni deja participă la așa-numite zboruri de familiarizare pe avioanele suedeze de luptă. În paralel, rușii au lansat ieri cel mai sângeros atac cu rachetă asupra unui oraș ucrainean, din ultimele luni.

Acesta este momentul în care o rachetă Iskander lovește în plin clădirea unui teatru din centrul orașului Cernigău, din nordul Ucrainei. În clădire avea loc un eveniment dedicat producătorilor de drone și școlilor de recunoaștere aeriană. Explozia a afectat și clădirea universității politehnice din oraș, iar ferestrele imobilelor din jur au fost distruse de suflul deflagrației. Localnicii au fost avertizați din timp că urmează un posibil bombardament aerian, dar nu toți au ajuns în adăposturile antiaeriene.

Valerii Borovyi, originar din Cernihiv, dar acum comandant al unității de drone de atac Vulturul Alb: „Alarma a sunat pe telefoane, pe al meu l-am închis. Organizatorii ne-au cerut tuturor să mergem în adăpostul antiaerian și, peste 10 minute, a venit explozia.”

În acel moment, piața era plină de oameni. Unii dintre ei veneau de la muncă, cu sacoșe pline cu alimente. Șapte persoane, inclusiv o fetiță, au fost ucise pe loc. Alți aproape 130 de oameni au fost răniți în atac.

Vyacheslav Chaus, guvernatorul regiunii Cernihiv: „Rusia este un stat terorist. Inamicul este terorist. Inamicul trebuie distrus.”

Supraviețuitorii au rămas cu imagini teribile în urma atacului.

Oleg Skvarskyi, rezident local: „Eram într-o cafenea, îmi beam cafeaua. Au auzit un șuierat puternic și m-am aruncat la pământ. S-a produs o explozie puternică. Sticlă, pietre și praf au căzut pe mine. M-am ridicat, am ieșit afară și am văzut mulți oameni plini de sânge. Am văzut un bebeluș plin de sânge... Am început să ajutăm oameni, să-i ducem la adăpost, să-i scoatem afară.”

„O sâmbătă obișnuită, pe care Rusia a transformat-o într-o zi de durere și pierdere", a scris președintele ucrainean Zelenski pe Telegram.

Oleg Skvarskyi, rezident local: „Toată lumea e supărată, sunt mulți morți. Cum ne simțim? Azi era sărbătoare... rușii ăștia... nu știu. Putin e dușmanul, e un terorist. Ce să mai spun, e greu să trecem prin așa ceva.”

În timpul atacului, președintele Zelenski era într-o vizită pe nepusă masă în Suedia, unde a primit asigurări că forțele aeriene ucrainene vor primi aeronave de luptă Gripen.

Volodimir Zelenski: „Nu avem superioritate în aer, nu avem avioane moderne. În realitate, avioanele suedeze Gripen sunt mândria țării voastre și cred că premierul suedez ar putea să împartă această mândrie cu Ucraina. Vom fi și noi foarte mândri pentru asta.”

Între timp, Vladimir Putin l-a vizitat pe comandantul așa-zisei "operaţiuni militare speciale'', generalul Valeri Gherasimov, la comandamentul din orașul Rostov pe Don, cucerit de mercenarii Wagner în timpul rebeliunii eșuate a lui Evgheni Prigojin, la sfârșitul lunii iunie. Gherasimov - care în ultimele luni a fost văzut rar în public - a fost ţinta unor critici dure din partea șefului mercenarilor Wagner, dar şi din partea unor bloggeri militari ruşi, pe tema eşecurilor Rusiei pe fronturile din Ucraina. Întrevederea din Rostov pe Don - la 100 de kilometri de granța ucraineană - a avut loc după ce forțele Kievului au anunțat eliberarea unui sat de pe linia frontului, în partea de sud-est a Ucrainei.

