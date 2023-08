Momentul atacului din Cernîjiv, surprins de o tânără care se filma. „O rachetă rusească a lovit chiar în centrul oraşului”

Oamenii se îndreptau spre biserică pentru a celebra o sărbătoare religioasă când a avut loc atacul, a precizat ministerul, adăugând că 11 dintre răniţi sunt copii.

Many dead and wounded reported after Russia today struck the Chernihiv Drama Theater in a major missile attack.

„O rachetă rusească a lovit chiar în centrul oraşului, în Cernîjivului nostru, o piaţă, universitatea politehnică, un teatru", a postat pe Telegram preşedintele Volodomir Zelenski, care se află într-o vizită de lucru în Suedia. "O sâmbătă obişnuită, pe care Rusia a transformat-o într-o zi de durere şi pierdere", a adăugat el.

Până acum, şapte persoane au murit şi 90 au fost rănite, potrivit Ministerului de Interne de la Kiev. Ministerul de Interne a declarat, de asemenea, că acoperişul teatrului a fost distrus în timpul atacului.

The Ukrainian Interior Ministry published footage of the liquidation of the consequences of the Russian strike on #Chernihiv. pic.twitter.com/8xrbA5KhQx