Ucraina sfidează Rusia. O orchestră a cântat în Kiev ”Odă bucuriei”, știind că vin rușii

Astfel, orchestra simfonică din Kiev a interpretat şi un fragment din "Odă bucuriei", de Ludwig van Beethoven, aflată la originea imnului Uniunii Europene, amintind dorinţa guvernului ucrainean de a se apropia de Europa şi de a se îndepărta de orbita Rusiei.

Zeci de persoane s-au adunat în Piaţa Independenţei (Maidan), unii dintre cei prezenţi fluturând drapelul Ucrainei. La încheierea imnului naţional cei adunaţi în piaţă au aplaudat, iar o femeie a strigat "Pentru Ucraina!", potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Dirijorul acestei orchestre, Herman Makarenko, a declarat că ceea ce s-a cântat în Piața Maidan din Kiev a fost un ”concert pentru pace” și a cerut tuturor guvernelor lumii să țină cont de apelurile președintelui Volodimir Zelenski de stopare a războiului din Ucraina.

VIDEO: Dr. Herman Makarenko, conductor of the Kyiv Classic Orchestra says their concert on Kyiv's Maidan Square is a concert "for peace" and asks that the world's governments heed President Volodymyr Zelensky's call to stop the war in #Ukraine pic.twitter.com/e84vW1QUPp