Oficialii au confirmat că Elon Musk, directorul general al Tesla şi SpaceX, îl va însoţi pe Trump la Shenzhen, în China, unde va avea loc summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), în perioada 18–19 noiembrie. Casa Albă a anunţat că preşedintele american intenţionează să participe şi la o întâlnire trilaterală cu Xi Jinping şi preşedintele rus Vladimir Putin, scrie News.ro.

Scandalul de la Nvidia a izbucnit după dezvăluirile privind relaţia extraconjugală a lui Jensen Huang cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză suspectată de legături cu serviciile de informaţii de la Beijing. Aceasta a ocupat o funcţie de conducere la Megaspeed, o companie de servicii de cloud computing din Singapore, investigată în legătură cu posibila redirecţionare către China a unor cipuri Nvidia supuse restricţiilor americane la export.

”Situaţia de la Nvidia nu ar trebui să aibă, în realitate, nicio influenţă asupra vizitei”, a declarat un oficial american, sub protecţia anonimatului. Acesta a subliniat că Washingtonul nu negociază cu Beijingul controalele americane asupra exporturilor şi că subiectul nu este aşteptat să figureze pe agenda discuţiilor bilaterale.

Potrivit oficialului, întâlnirea dintre Trump şi Xi Jinping se va concentra, în principal, asupra implementării acordului comercial dintre cele două ţări. În ceea ce priveşte investigaţiile de securitate naţională aflate în desfăşurare în Statele Unite, administraţia americană nu intenţionează să ofere autorităţilor chineze informaţii despre acestea în actualul stadiu.

Un al doilea oficial a confirmat că nu se aşteaptă ca Trump să ridice problema Alice Huang în discuţiile cu liderul chinez. Beijingul a respins acuzaţiile formulate împotriva femeii de afaceri, calificându-le drept nefondate.

Jensen Huang a demisionat în această săptămână din funcţia de director general al Nvidia, după apariţia informaţiilor despre relaţia sa cu Alice Huang. Scandalul a provocat o criză la producătorul american de cipuri şi a intensificat întrebările privind eficienţa controalelor impuse de Departamentul Comerţului pentru a împiedica transferul tehnologiei avansate către China.

Controversa a atras atenţia şi asupra secretarului american al Comerţului, Howard Lutnick, în condiţiile în care autorităţile investighează dacă Megaspeed ar fi facilitat transferuri de cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari, cu încălcarea restricţiilor americane. Acuzaţiile nu au fost demonstrate public, iar investigaţiile continuă.

Participarea lui Elon Musk la vizita prezidenţială a fost explicată de oficialii americani prin interesele sale economice importante în relaţia dintre Statele Unite şi China, precum şi prin rolul său în domenii relevante pentru securitatea naţională.

”Nu vreau să vorbesc în numele preşedintelui despre motivele exacte pentru care Elon participă la această vizită”, a declarat unul dintre oficiali. Acesta a adăugat că Musk ar putea avea o contribuţie importantă inclusiv în calitate de consilier al preşedintelui, având în vedere amploarea relaţiilor economice şi strategice dintre Washington şi Beijing.