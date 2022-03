Ucraina foloseşte un software de recunoaştere facială pentru a identifica cadavrele soldaţilor ruşi

Mikhailo Fedorov, vicepremierul Ucrainei, care conduce şi Ministerul pentru transformare digitală, a declarat pentru Reuters că Ucraina a folosit software-ul Clearview AI pentru a găsi conturile de social media ale soldaţilor ruşi morţi.

Apoi, autorităţile trimit mesaje rudelor pentru a face aranjamentele necesare pentru a lua cadavrul, a precizat el.

"Ca o politeţe faţă de mamele acelor soldaţi, răspândim aceste informaţii pe reţelele de socializare pentru a anunţa cel puţin familiile că şi-au pierdut fiii şi pentru a le permite apoi să vină să le ridice cadavrele", a declarat Fedorov într-un interviu, vorbind prin intermediul unui traducător.

