Ucraina, atacată „masiv” de Rusia cu rachete. Mai multe explozii au fost auzite

Consilierul prezidenţial Oleksii Arestovici a scris pe Facebook că au fost lansate peste 100 de rachete ruseşti, în mai multe valuri, şi că în întreaga ţară au putut fi auzite alarmele de raiduri aeriene, scrie Agerpres.

Potrivit presei din Ucraina, o rachetă a căzut peste o clădire rezidențială din Kiev.

⚡️Explosions in Kyiv, downed missile damages 'private building.'

Kyiv City Military Administration said a Russian missile shot down in the capital had hit a "private building" on the eastern (left) bank of the Dnipro River.

At least four explosions were heard across Kyiv.