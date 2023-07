Ucraina ar fi lovit un depozit de muniţii cu drone în Crimeea. 11 drone au fost interceptate

În urma atacului, potrivit acestuia, a fost avariat şi un imobil rezidenţial.

"Unsprezece drone inamice au fost doborâte de forţele de apărare antiaeriană şi neutralizate deasupra Crimeei", a indicat Serghei Aksionov pe Telegram, adăugând că un "depozit de muniţii" a fost lovit în districtul Djankoi şi că fragmente de rachetă au avariat o clădire de locuit.

Nu este clar pe moment dacă depozitul a fost lovit direct de o dronă sau în urma căderii fragmentelor de la vreo dronă interceptată.

"A fost luată decizia de a evacua populaţia pe o rază de 5 kilometri" de locul incidentului, a adăugat oficialul prorus, indicând că nu s-au înregistrat victime "potrivit datelor preliminare".

El a precizat că traficul feroviar a fost întrerupt în districtul Djankoi din "motive de securitate". Circulaţia rutieră a fost de asemenea suspendată pe axa Djankoi-Simferopol, capitala regională, a mai indicat Aksionov.

Rusia deţine o bază aeriană militară în apropiere de Djankoi, în timp ce oficiali ucraineni afirmă de mult timp că oraşul şi împrejurimile sale au devenit cea mai mare bază militară a Moscovei în Crimeea.

Atacurile ucrainene, rareori revendicate de Kiev, s-au înmulţit în ultimele săptămâni în peninsula aflată sub controlul Moscovei pe fondul contraofensivei ucrainene în est şi sud.

Autorităţile ruse din Crimeea au acuzat sâmbătă Ucraina de un atac cu drone asupra altui depozit de muniţii, provocând detonarea acestuia şi forţând responsabilii locali să evacueze populaţia din zonă şi să suspende traficul feroviar.

