Ucraina anunță că a lovit una dintre cele mai vechi nave ale flotei ruse din Marea Neagră. Vasul a fost cuprins de flăcări

Kievul nu a precizat unde a avut loc atacul, dar imaginile de pe rețelele de socializare, care ar fi fost filmate în portul Sevastopol din Crimeea, arată o navă în flăcări.

"Astăzi, Marina ucraineană a lovit nava de salvare rusă Kommuna în Crimeea ocupată temporar", a afirmat Ministerul ucrainean al Apărării, într-un comunicat.

Marina rusă folosea nava Kommuna pentru lucrări de mare adâncime – inclusiv pentru ridicarea submarinelor și a încărcăturilor scufundate – și era una dintre cele mai vechi aflate în serviciu, a precizat ministerul ucrainean. Nava a fost construită în 1912 și a fost lansată la apă în anul următor. În 1915, ea a intrat în dotarea marinei ruse.

A Ukrainian R-360 “Neptune” Anti-Ship Strike today on the Port City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea has reportedly caused Damage to and a Fire onboard the Kommuna, a Submarine Salvage Ship with the Russian Black Sea’s Fleet that has been in Service since 1915; Russian… pic.twitter.com/Br8ocIDDVr