De ce Ucraina a lovit și scufundat nava rusească de desant „Cezar Kunikov” tocmai în ziua de 14 februarie

Vasul, în valoare de 17 milioane de dolari, a fost lovit cu drone navale.

Direcția de Informații a Ucrainei a difuzat o înregistrare video care arată cum o importantă navă rusească de desant a fost lovită cu valuri de drone navale, în Marea Neagră, în apropierea coastei sudice a Peninsulei Crimeeii, nu departe de orașul Yalta.

De remarcat că nava a fost lovită în aceeași zi în care, acum 81 de ani, murea ofițerul sovietic al cărui nume îl poartă, Cezar Kunikov, căzut în luptă în al Doilea Război Mondial.

Grav avariată, nava a început să se scufunde. Au apărut și filmări cu o coloană de fum care se ridica deasupra mării, în timp ce elicoptere rusești survolau zona.

Ukrainian forces destroyed the Russian Navy's Tsezar Kunikov large landing ship off the occupied peninsula of Crimea in the Black Sea, Kyiv's military said. https://t.co/4LEWeTHSJ7 pic.twitter.com/9NoACdjx9R