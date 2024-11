Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei. Două aeroporturi au fost închise

Anunțul a fost făcut de oficiali ruşi. Acesta a fost cel mai mare atac ucrainean cu drone asupra capitalei ruse de până în prezent, relatează Reuters.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a spus că dronele au fost distruse în districtele Ramenskoie şi Kolomenski din regiunea Moscovei, precum şi în oraşul Domodedovo, aflat la sud-vest de Moscova. Regiunea Moscovei are o populaţie de peste 21 de milioane.

Earlier, authorities claimed that all drones had been “shot down.” pic.twitter.com/uPJISxUFe9

Aftermath of UAV attack in Moscow region.

"Potrivit informaţiilor preliminare, nu există pagube sau victime în locurile unde au căzut fragmente" de drone, a precizat Sobianin pe Telegram. "Serviciile de urgenţă sunt la faţa locului", a adăugat el.

Districtul Ramenskoie, aflat la circa 45 km sud-est de Kremlin, a fost vizat ultima dată în septembrie, în ceea ce era cel mai mare atac ucrainean cu drone asupra capitalei ruse de până atunci, unităţile de apărare ruse distrugând 20 de drone.

Russian media: Today’s drone attack on Moscow is largest since start of full-scale invasion.

Reports indicate that air defense systems shot down at least 32 UAVs approaching Moscow. pic.twitter.com/ofTIg7I00T