Twitter publică milioane de mesaje legate de Rusia şi Iran

Din totatul de 4.611 de conturi, 3.841 ar fi afiliate Agenţiei de Cercetare a Internetului din Rusia, iar 770 ar avea legături cu Iranul.

Compania şi-a argumentat decizia precizând că: "În conformitate cu principiile noastre solide de transparență şi cu obiectivul nostrud de a îmbunătăţi înţelegerea influenţei străine şi a campaniilor de dezinformare, publicăm arhiva completă de twitte-uri şi media care sunt legate cu aceste operaţiuni dezvăluite şi posibil susţinute de alte state."

Today we are releasing all the content associated with previously disclosed information operations that we have found on our service since 2016. Our goal is to enable further independent academic research and investigation: https://t.co/rBJNiCjjif