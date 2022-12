Turcii de la Baykar au lansat „Kizilelma”, prima dronă cu motor cu reacție a companiei | VIDEO

Firma turcă Baykar a declarat că primul său aparat de luptă fără pilot la bord (UCAV) a efectuat, miercuri, zborul inaugural, în timp ce compania continuă să câștige popularitate la nivel global, ajutând armata ucraineană să lupte împotriva forțelor rusești cu faimoasele drone Bayraktar TB2.

Astfel, Baykar a publicat o înregistrare video care arată noua dronă cu motor cu reacție supranumită „Kizilelma” (Mărul de Aur - n.trad.) decolând și apoi revenind la o bază aeriană despre care a precizat că se află în provincia nord-vestică Corlu, la 85 de kilometri vest de Istanbul, potrivit Reuters.

Şanlı tarihimize iz bırakacak Bayraktar #KIZILELMA’nın ilk yolculuğu… ✈️????????

The first journey of Bayraktar #KIZILELMA that will leave a mark on our glorious history... ✈️????????#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/nFHTDOH1yn