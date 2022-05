Turcia se opune aderării Finlandei și Suediei a NATO. Erdogan: „Ei au făcut o greşeală”

Şeful statului turc declară presei că ”nu vrea să vadă repetându-se aceeaşi greşeală comisă la aderarea Greciei”.

El acuză atât Stockholmul, cât şi Helsinki, de faptul că ”adăpostesc terorişti PKK”, Partidul Muncitorilor din Kurdistan.

”Noi n-avem un aviz pozitiv”, subliniază el, potrivit News.ro.

”Urmărim în prezent evoluţiile privind Suedia şi Finlanda, însă nu avem un aviz pozitiv, pentru că ei au făcut o greşeală, la NATO, în privinţa Greciei, înainte, împotriva Turciei”, a declarat Erdogan vineri, la ieşirea de la rugăciune, la Istanbul.

”În plus, ţările scandinave, din nefericire, sunt aproape ca nişte case de oaspeţi ale organizaţiilor teroriste”, a adăugat el, citând PKK, clasat drept organizaţie teroristă în Turcia, dar şi în Uniunea Europeană (UE) şi Statele Unite.

Erdogan says Scandinavia countries have become a safe haven for terrorism. “They are even members of the parliament in some countries,” he said.

