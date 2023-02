Turcia este zguduită de cutremure în continuare. Imaginile filmate de un tânăr prins sub dărâmături

Deşi nimeni nu mai credea, încă au loc salvări miraculoase în Turcia. Doi soți au fost găsiți în viață, după aproape 300 de ore petrecute sub dărâmături.

Dar, sunt excepții. Bilanțul total al deceselor din Turcia și Siria a trecut deja de 46.000.

În Siria, au ajuns şi primele ajutoare trimise de Națiunile Unite, insuficiente însă după tragedia care a lovit țara.

Reprezentanții ONU au punctat că, în orașele siriene, supraviețuitorii cutremurelor au nevoie de absolut orice.

După 296 de ore, adică mai mult de 12 zile de la primul cutremur mare, doi părinți și copilul lor au fost scoși dintre ruinele unui apartament de bloc din Antakya. Adulții au supraviețuit, nu și cel mic.

Localnic: „Încă se zguduie. Moartea, prieteni, vine în momentul în care ne așteaptăm cel mai puțin. Regret multe. Allah să mă ierte pentru toate păcatele mele..."

Taha Erdem - un adolescent de 17 ani, din Adiyaman - a înregistrat cu telefonul mobil un mesaj de adio, în timp ce era prins între dărâmături, cu tavanul căzut peste el. Replicile seismului continuau, fără oprire.

Taha Erdem: „Încă se zguduie, da... Nu îmi tremură mie mâna, este cutremur..."

În acel moment, Taha credea că toți ai lui au pierit, și că va muri și el curând...

Taha Erdem: „Cred că acesta este ultimul videoclip pe care îl voi filma. Dacă nu mă înșel, aici voi muri. Cred că sunt 500 de kilograme de moloz deasupra picioarelor mele. Nu îmi văd picioarele. Puteam să mă rănesc la cap, dar am reușit să-mi trag capul de acolo (arată spre moloz).”

Dar băiatul a fost salvat după două ore, iar după 10 ore au fost scoși de sub moloz și părinții lui. Acum, mesajul lui video pare că vine de dincolo de moarte.

Băiat: „Blocul cred că s-a prăbușit după 7, poate 10 secunde. Am fugit spre ușă, dar eram deja prins sub dărâmături. Tavanul căzut ajunsese chiar deasupra mea. Am crezut că o să mor."

Intre timp, ONU a lansat un apel pentru 1 miliard de dolari din care să finanțeze operațiunile de ajutorare a sinistraților din Turcia și de încă 400 de milioane de dolari pentru Siria. Organizațiile umanitare atrag atenția că supraviețuitorii vor avea nevoie luni de zile de sprijin, ca să-şi refacă viețile.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 19-02-2023 09:02