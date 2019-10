Turcia dezminte că ar fi atacat o poziţie americană în timpul ofensivei din Siria

Guvernul turc a dezminţit sâmbătă că armata sa ar fi atacat cu tiruri de artilerie trupele americane desfăşurate în nord-estul Siriei, informează EFE.

"Nu se pune problema să atacăm forţele americane. Există coordonarea necesară între forţele noastre şi americani", a declarat pentru presa turcă ministrul apărării, Hulusi Akar, de la centrul de operaţiuni din Sanliurfa, situat la circa 50 de kilometri de frontiera turco-siriană.

Surse din Pentagon au declarat vineri noaptea pentru EFE că forţele americane au fost atacate de artileria turcă în oraşul Kobane, în afara aşa-numitei "zone sigure", aria din nordul Siriei pe care Ankara speră să ajungă să o controleze.

Ministerul Apărării turc a anunţat într-un comunicat că posturi din oraşul turc de frontieră Suruc, de cealaltă parte a graniţei cu Kobane, au fost atacate cu obuze de mortier de Unităţile de Apărare a Poporului (YPG, miliţie kurdă susţinută de ţările occidentale însă calificate drept "grupare teroristă" de către Ankara) situate la un kilometru la sud-vest de un punct de observaţie american.

Armata turcă "a deschis focul împotriva poziţiilor pentru a se apăra. Sub nicio formă Turcia nu a deschis focul împotriva postului de observaţie american", asigură comunicatul. "Ca măsură de precauţie am încetat focul în momentul în care am primit informaţii din SUA. Respingem ferm afirmaţia că s-a tras împotriva forţelor americane", se mai menţionează în comunicatul citat.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului, căpitanul Brook DeWalt, a declarat anterior că trupe americane s-au aflat vineri sub tirul armatei turce în apropierea oraşului Kobane din nordul Siriei, fără ca tirurile de artilerie să facă răniţi în rândul militarilor americani.