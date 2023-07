Trustul BBC, somat să ancheteze acuzaţiile cu caracter sexual împotriva unui prezentator

Tabloidul The Sun a publicat vineri seara mărturia acestei mame, care acuză un prezentator vedetă al BBC, fără a-l numi, că i-a oferit, în schimbul fotografiilor pornografice, câteva zeci de mii de lire sterline copilului său în vârstă de 17 ani, conform Agerpres.

Conform ziarului, familia a contactat BBC pe 19 mai pentru a-i informa despre situaţie, dar prezentatorul a mai rămas pe post câteva săptămâni.

Acuzaţiile, care ţin prima pagină a presei britanice, "trebuie investigate urgent şi cu grijă", a transmis duminică Ministerul Culturii într-un comunicat. Ministrul Lucy Frazer s-a întâlnit cu directorul general al BBC, Tim Davie.

"M-a asigurat că BBC investighează prompt şi cu grijă", a scris ea pe Twitter.

I have spoken to BBC Director General Tim Davie about the deeply concerning allegations involving one of its presenters. He has assured me the BBC are investigating swiftly and sensitively.

"Având în vedere natura acuzaţiilor, este important să acordăm BBC timp pentru a efectua această investigaţie, pentru a stabili faptele şi pentru a lua măsurile adecvate", a adăugat ea.

BBC a transmis vineri că "tratează toate acuzaţiile foarte serios" şi că are "o procedură în vigoare pentru a le trata proactiv".

Dar nu a confirmat că prezentatorul în cauză, care nu mai apare pe ecran, a fost suspendat oficial.

Iar grupul public de radiodifuziune, al cărui preşedinte a demisionat în aprilie într-un caz de conflict de interese şi a cărui imparţialitate este pusă la îndoială în mod regulat, face obiectul unor critici virulente cu privire la modul în care a gestionat cazul.

Fostul ministru de interne şi deputat conservator Priti Patel a numit răspunsul BBC "ridicol", într-o postare pe Twitter.

The response from the BBC has been derisory. They must provide the victim and his family a full and transparent investigation. The BBC which is funded by licence fee payers has become a faceless and unaccountable organisation. https://t.co/bjKvj8tV5W