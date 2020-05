Trupe rock, finanțate din SUA pentru a lupta contra unui dictator

În schimbul banilor, trupelor rock li s-a cerut să înregistreze melodii în care să promoveze democrația. Informațiile au fost descoperite în documente făcute publice la solicitarea Freedom of Information Act.

Tim Gill, un sociolog de la universitatea North Carolina Wilmington, a făcut anunțul printr-un mesaj postat pe twitter.

Have to share this.

Going through documents I FOIA’d from the government.

In 2011, the U.S. through the National Endowment for Democracy funded “rock groups” in Venezuela to write songs about freedom of expression. It paid a producer, recorded the songs, and distributed them. pic.twitter.com/UZJJNCDPia