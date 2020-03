Trump: „Pandemia ar putea dura până în iulie sau august”. Planul americanilor

Situaţia din Statele Unite ar putea ajunge la fel de gravă ca în Italia, avertizează specialiştii. Mai ales că, potrivit preşedintelui american Donald Trump, pandemia de coronavirus ar putea dura până în vară.

În următoarele 15 zile, americanii ar trebui să evite să se adune în grupuri mai mari de 10 persoane.

Trump: „Oamenii spun că ar putea dura până în iulie sau august. Avem un dușman invizibil, o problemă la care acum o lună nimeni nu s-a gândit.”

Preşedintele Trump a oferit ceva ce rar s-a văzut la el în ultima vreme - cea mai sobră şi convingătoare conferinţa de presă privind pandemia de coronavirus.

Trump: „E rău, e foarte trău, în sensul că virusul e foarte contagios.”

Trump a prezentat un plan de 15 zile menit să limiteze răspândirea virusului şi să atenueze temerile că o eventuală explozie a numărului de cazuri de îmbolnăvire ar putea copleşi sistemul sanitar.

În statele New York, New Jersey şi Connecticut, s-au închis toate sălile de sport şi casinourile pentru o perioadă nedeterminată. Barurile şi restaurantele pot vinde doar pentru acasă.

Statul New York are o populaţie de 18 milioane de oameni. Dacă virusul îi va contamina pe 40% dintre ei, dintre aceştia 17% ar putea avea nevoie de spitalizare. Asta ar însemna peste un million de paturi de spital de-a lungul pandemiei. Statul are doar 53.000.

Aşa că Guvernatorul statului NEW YORK a mobilizat garda naţională să transforme diverse clădiri în spitale de campanie. Însă numărul paturilor e doar o parte a problemei.

Dr. Anthony Fauci, director Centrul pentru Alergii şi Boli Infecţioase: „Dacă nu avem suficiente aparate de ventilaţie mecanică, atunci ajungem în faza în care avem de luat decizii foarte dificile”

Vârstnicii sunt cei mai expuşi, iar în Statele Unite sunt foarte mulţi oameni în vârstă aflaţi în cămine speciale, unde sunt îngrijiţi de personal calificat. Rudele îi pot vedea doar de la ferestre.

Personalul magazinelor dezinfectează la fiecare oră toate rafturile. Doar respectarea cu stricteţea a regulilor, poate evita un scenariu de coşmar.