Trump, Zelenski și Macron s-au întâlnit la Paris. Ce a declarat președintele Ucrainei. „Cu toţii ne dorim pacea”

La Kiev cresc temerile privind poziţia viitoarei administraţii americane, relatează The Guardian.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a găzduit discuţii tripartite cu Zelenski şi Trump la palatul Élysée, discutând despre ceea ce viitorul preşedinte american a numit o lume care este „puţin nebună”.

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.

President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.

We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI