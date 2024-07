Kamala Harris și Donald Trump sunt de acord în privința războiului din Fâșia Gaza. Mesaje tranșante pentru Netanyahu

În mod surprinzător, și candidatul republican Donald Trump va insista pe lângă premierul israelian să ajungă la un compromis cu teroriștii Hamas.

Joe Biden, președintele SUA: „Bine ați revenit, domnule prim-ministru, avem multe de discutat, ar trebui să trecem direct la treabă”.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Domnule președinte, ne știm de 40 de ani, iar dumneavoastră i-aţi cunoscut pe toţi premierii israelieni de cinci decenii încoace, începând cu Golda Meir”.

Potrivit Casei Albe, în sptele uşilor închise, președintele american a făcut presiuni pentru un „compromis” în negocierile de pace.

John Kirby, coordonator comunicare strategică Casa Albă: „În viziunea președintelui, cea mai bună cale către pace este un armistițiu de șase săptămâni, timp în care să fie negociată faza următoare – încetarea ostilităților și, mai ales, recuperarea ostaticilor”.

În Biroul Oval s-au aflat pentru câteva minute şi câţiva apropiaţi ai unor israelieni răpiţi de teroriştii Hamas pe 7 octombrie. La plecare, s-au declarat încrezători în semnarea unui acord de încetare a focului.

Jonathan Dekel-Chen, tatăl unui ostatic israelian: „N-am mai fost atât de optimiști din noiembrie anul trecut, când s-au făcut primele schimburi de prizonieri și au fost recuperați puțin peste 100 de ostatici israelieni”.

Cum preşedintele Biden este totuşi pe picior de plecare de la Casa Albă, mai semnificativă a fost întrevederea dintre Netanyahu și Kamala Harris.

Kamala Harris, vicepreședinte SUA: „Tocmai am avut o discuție directă și constructivă cu premierul Netanyahu. Am spus-o de multe ori, dar merită să repet. Hamas este o organizație teroristă brutală. Israelul are dreptul să se apere, dar contează cum o face. Mi-am exprimat îngrijorarea serioasă despre amploarea suferinței umane din Gaza, inclusiv moartea prea multor civili nevinovați. Nu ne putem întoarce privirea de la această tragedie. Războiul trebuie să ia sfârșit! Și rămân angajată în favoarea unui proces care să ducă la crearea unui stat palestinian”.

Chiar dacă din alte raţiuni, acelaşi mesaj îl aşteaptă pe Netanyahu şi din partea candidatului republican la Casa Albă, Donald Trump.

Donald Trump, fost președinte și actual candidat: „Vreau (ca Netanyahu) să termine rapid războiul, pentru că Israelul pierde războiul de imagine”.

Benjamin Netanyahu se întâlneşte în vineri seară cu Donald Trump, la reşedinţa acestuia din Florida.

