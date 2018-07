Trump s-a răzgândit, lăudându-şi fermitatea faţă de Moscova: „Nu vom accepta așa ceva”

Getty

Donald Trump dă cu o mână şi ia cu două. Liderul american a declarat, în sfârşit, ce ar fi vrut să audă de la el atât democraţii şi republicanii cu 2 zile în urmă, la Helsinki.

Într-un interviu pentru CBS, Trump a afirmat că Putin e reponsabil personal pentru amestecul hackerilor ruşi în alegerile prezidenţiale din Statele Unite.

Apoi însă a adăugat că nu crede că ruşii continua să comită activităţi ostile pe teritoriul american. Iar în alt context, Trump a reaprins neliniştea aliaţilor din NATO cu privire la solidaritatea dintre statele membre.

În fața potopului de condamnări şi avertismente, Donald Trump a părut să cedeze.

Jurnalist: “Spuneţi că sunteţi de acord cu serviciile americane de informaţii care spun că Rusia s-a amestecat în alegeri?”

Donald Trump: “Da, şi am spus-o şi în trecut, de mai multe ori.”

Jurnalist: “Dar nu l-aţi învinuit direct pe Putin. Credeţi că e personal responsabil?”

Donald Trump: “Da, fiindcă el conduce ţara. La fel cum mă consider pe mine responsabil pentru ce se întâmplă la noi în ţară."

Mai mult, Trump susţine că i-a transmis un mesaj ferm lui Vladimir Putin, legat de acţiunile de spionaj întreprinse de hackerii ruşi.

Donald Trump: "I-am spus că nu putem accepta aşa ceva, nu vom accepta aşa ceva. Şi aşa vor sta lucrurile."

Există posibilitatea, cu totul ieşită din comună, ca traducătoarea lui Donald Trump să fie citată în Congres, pentru a depune mărturie cu privire la discuţia celor doi preşedinţi.

Oricum, în alt interviu, Trump a formulat încă un un raţionament menit să fie pe placul liderului de la Kremlin. Întâmplător sau nu, la mijloc a picat statul Muntenegru, pe al cărui premier Trump l-a dat brutal la o parte din faţa lui, la summitul G7 de anul trecut.

Reporter: "Statele membre NATO au obligaţia să se apere reciproc în caz de atac. Să zicem că Muntenegru, care s-a alăturat anul trecut alianţei e atacat. De ce să meargă fiul meu în Muntenegru să apere această ţară?"

Donald Trump: "Înţeleg ce spui. Şi eu mi-am pus aceeaşi întrebare. Muntenegrenii sunt foarte foarte puternici, foarte agresivi. Poate fac ceva agresiv şi ne trezim în Al Treilea Război Mondial. Dar aşa stau lucrurile."

Michael Hayden: ”N-aş fi surprins dacă ceea ce a declarat aseară la Fox News ar fi ecoul a ceea ce i-a spus chiar Putin lui Trump în întâlnirea între 4 ochi, la Helsinki.”

Vladimir Putin nici măcar nu-şi ascunde satisfacţia când vine vorba de discordia dintre statele membre ale Alianţei.

Megan Kelley, St. Petersburg Internaţional Economic Forum: “Toate aceste certuri cu privire la NATO ajuta Rusia?”

Vladimir Putin: “Păi, dacă ar duce la destrămarea NATO, ar ajuta. Dar nu mi se pare că suntem încă în punctul ăsta.”

Alexander Vershbow, Former U.S. Ambassador to Russia: “Putin considera NATO drept principalul obstacol în calea eforturilor sale de a dezbina Europa, iar Uniunea Europeană nu-i place din acelaşi motiv: pentru că răspândeşte valorile democratice în ţări precum Ucraina ori Georgia.”

Muntenegru a devenit anul trecut cea de-a 29-a naţiune membră a NATO. Chiar dacă acest mic stat are o armată de câteva mii de soldaţi şi a trimis doar 20 de militari în Afganistan, Donald Trump n-ar trebui să uite că singura dată când a fost activat articolul 5 privind solidaritatea dintre ţările NATO s-a întâmplat după atentatele din 11 septembrie. Peste o mie de militari europeni au murit în războiul din Afganistan, declanşat de americani că riposta la atacurile din 2001.

