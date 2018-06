Trump, Macron și Trudeau s-au certat pe Twitter. Președintele SUA s-a supărat și pleacă de la G7

Trump va părăsi Canada sâmbătă dimineaţa şi va sări peste sesiunile privind clima şi mediul de la summit-ul G7. Un consilier îi va lua locul, conform Casei Albe, citată de News.ro.

Anunţul vine după ce Trump a fost implicat într-un schimb de replici cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul canadian Justin Trudeau, pe Twitter.

Răspunzându-i lui Macron, care a afirmat că ţările G7 vor fi unite fără SUA, Trump a precizat: „Vă rog să îi spuneţi prim-ministrului Trudeau şi preşedintelui Macron că le plătim tarife masive şi ei creează bariere non-monetare. Surplusul comercial cu UE în SUA este de 151 de miliarde de dolari, iar Canada ne exclude fermierii. Abia aştept să îi văd mâine”.

Mai târziu, Trump a postat pe Twitter despre Trudeau, pe care l-a numit „revoltat”: „Prim-ministrul Trudeau este atât de indignat, aduce vorba de relaţia dintre Canada şi SUA şi multe alte lucruri ... dar nu vorbeşte despre faptul că ne-au impus tarife de 300% pentru lactate, afectându-ne fermierii şi agricultura!”.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.