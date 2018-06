Giuliani: Kim Jong-un l-a implorat în genunchi pe Donald Trump să păstreze summitul

Summitul plănuit pentru 12 iunie în Singapore a fost anulat de Trump în luna mai după ce a acuzat regimul de la Phenian de ”furie extraordinară și ostilitate deschisă”. Apoi liderul de la Casa Alba s-a răzgândit și a anunțat că summitul rămâne valabil.

”Ei bine, Kim Jong-un s-a pus în genunchi și a implorat pentru summit, ceea ce este fix poziția în care vrei să-l aduci” a spus Rudy Giuliani, citat și de The Wall Street Journal.

Presa nu a semnalat încă nicio reacție din partea taberei nord-coreene care cu siguranța nu va aprecia remarca lui Rudy Giuliani. Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost anunlată în mai de Trump tot în urma unui schimb dur de replici între cele două părți.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Former New York City Mayor Rudy Giuliani says North Korean leader Kim Jong Un got "on his hands and knees and begged" for a summit with President Trump https://t.co/azzniJmrlY pic.twitter.com/lI6U7wm87Z