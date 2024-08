Trump își face campanie cu o imagine fake. Una dintre marile artiste ale lumii l-ar susține pentru președinția SUA | FOTO

O postare de duminică a candidatului republican pe reţeaua proprie Truth Social o arăta pe Taylor Swift îmbrăcată în roşu, alb şi albastru, cu o legendă care spunea: „Taylor Swift vrea să votaţi pentru Donald Trump”.

„Accept!”, a scris Trump.

Taylor Swift nu a susţinut public niciun candidat în cursa din 2024, dar în trecut i-a susţinut pe democraţi.

I hope this inspires every Taylor Swift fan to vote for Harris. And every music fan. And every person who cares about an artist's image & prestige stole by a criminal politician. And everyone who supports women's rights. Oh, and I hope Ms. Swift sues Trump back to the Stone Age. pic.twitter.com/Ltd18uDHgh