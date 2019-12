Trump este acuzat de antisemitism după ce i-a numit „criminali brutali” pe unii dezvoltatori imobiliari evrei

Locatarul Casei Albe s-a plâns de asemenea de faptul că unora dintre evrei ”nu le place suficient Israelul”, într-un discurs pe care l-a susţinut în weekend la o reuniune a Consiliului Israelian American (IAC) în Florida, în faţa unei mulţimi de susţinători, potrivit News.ro.

„Voi (evreii) sunteţi mulţi în sectorul imobiliar, pentru că eu vă cunosc foarte bine. Voi sunteţi nişte criminali brutali. Deloc simpatici. Dar trebuie să votaţi cu mine, n-aveți de ales. Nu veţi vota cu Pocahontas (porecla dată de Trump democratei Elizabeth Waren). Pot să vă spun că nu veţi vota pentru impozitarea averii”, a declarat el în faţa mulţimii.

„Pe unii dintre voi nu vă iubesc deloc, de fapt. Iar voi veţi fi cei mai mari susţinători ai mei, pentru că veţi da faliment în vreo 15 minute dacă ei (democraţii) obţin” preşedinţia, a continuat Trump, provocând râsete în rândul publicului.

Trump, speaking to the Israeli American Council: "We have to get the people of our country, of this country, to love Israel more ... because you have people that are Jewish people, that are great people -- they don't love Israel enough. You know that." pic.twitter.com/sruLxwC5vY