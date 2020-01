Trump: Dacă Iranul atacă americani, SUA vor lovi 52 de situri iraniene. Reacția UE

Unele din aceste situri iraniene „sunt de nivel foarte înalt şi foarte importante pentru Iran şi pentru cultura iraniană”, a precizat Donald Trump într-un mesaj pe Twitter.

„Statele Unite nu mai doresc ameninţări!”, a atras el atenţia.

Donald Trump a subliniat că numărul 52 corespunde cu cel al americanilor ţinuţi ostatici timp de peste un an cu începere de la sfârşitul lui 1979 în ambasada Statelor Unite la Teheran.

Anunţul făcut de preşedintele Statelor Unite intervine ca răspuns la ameninţările cu răzbunarea formulate de liderii de la Teheran după lovitura americană care l-a ucis la Bagdad pe generalul iranian Qassem Soleimani, şeful Forţelor Quds, însărcinate cu operaţiuni în exteriorul Iranului.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!