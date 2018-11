Trump critică Franţa şi-l atacă personal pe Macron după vizita la Paris. ”Make France Great Again”

Pro TV

Donald Trump, abia întors de la Paris, unde a sărbătorit pacea împreună cu alţi lideri ai lumii, a atacat virulent Franţa şi pe Emmanuel Macron, insistând asupra ”cotei de popularitate foarte slabe” a acestuia, relatează AFP., conform news.ro.

Într-o serie de mesaje - foarte nervoase - postate pe Twitter, preşedintele Statelor Unite a revenit marţi asupra propunerii omologului său francez de înfiinţare a unei armate europene, pe care a catalogat-o deja ”foarte insultătoare” la începutul weekendului de comemorare a centenarului sfârşitului Primului Război Mondial.

”Emmanuel Macron a sugerat ca ei să-şi creeze propria armată pentru a apăra Europa contra Statelor Unite, Chinei şi Rusiei. Însă Germania a fost în Primul Război Mondial”, a scris el.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Francezii ”începeau să înveţe germana la Paris înainte să vină Statele Unite”, a ironizat el, o trimitere foarte puţin diplomatică la ocupaţia Franţei de către Germania nazistă începând din 1940 şi până la Eliberarea ei de către Aliaţi, trăită în continuare ca un traumatism în Hexagon.

”Că plăteşti sau nu pentru NATO”, a continuat el, reluându-şi astfel insistenţele adresate ţărilor europene membre ale Alianţei Nord-Atlantice, pentru ca ele să depindă mai puţin, în apărarea lor, de cheltuielile militare americane.

Puţin contează faptul că preşedintele francez dă asigurări că exact în acest scop pledează el în vederea ”unei adevărate armate europene”. Locatarul casei Albe nu a digerat ce i-a spus cel al Palatului Elysée - şi anume necesitatea de a ”proteja” Bătrânul Continent ”de China, Rusia şi chiar de Statele Unite ale Americii” în spaţiul cibernetic - care a creat o ”confuzie” în opinia preşedinţia franceze.

În pofida declaraţiilor mai multor parlamentari francezi din opoziţie care-l îndeamnă ”să bată cu pumnul în masă”, Palatul Elysée a rămas discret, savurând în tăcere susţinerea de către cancelarul german Angela Merkel a acestui proiect al unei armate europene.

Însă Donald Trump, care i-a mulţumit călduros lui Emmanuel Macron la finalul vizitei sale în Franţa, a scris unul după altul alte tweet-uri polemice, în contextul în care Franţa comemora trei ani de la atentatele jihadiste soldate cu 130 de morţi în 2015.

Vizibil deranjat de comentariile din presa americană, el şi-a asumat anularea, din cauza vremii nefavorabile, a unui omagiu, prevăzut sâmbătă, la un cimitir american în nordul Franţei.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetery in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

El a reacţionat de asemenea faţă de denunţarea solemnă a ”naţionalismului” de către preşedintele francez - principalul apărătoir al multinaţionalismului - care a rezonat ca o critică la adresa omologului său american.

Miliardarul republican, care se revendică drept naţionalist, a trecut la contraofensivă de la Washington. ”Nu există altă ţară mai naţionalistă ca Franţa, oameni foarte mândri - pe drept”, a lansat el.

Atacul l-a vizat ulterior în mod personal pe Emmanuel Macron şi bilanţul său la conducerea Franţei.

”Problema este că Emmanuel Macron suferă de o slabă cotă de popularitate în Franţa, 26%, şi de un nivel al şomajului de aproape 10%”, a relevat Donald Trump.

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

"MAKE FRANCE GREAT AGAIN", l-a îndemnat el, cu propriul său slogan ”Să-i redăm Americii grandoarea”. Această formulă face obiectul unor schimburi de replici dure între cei doi - francezul a deturnat-o pentru a denunţa decizia americanului de a se retrage din Acordul de la Paris de luptă împotriva modificărilor climatice, subliniind "Make our planet great again".

Omul de afaceri a vizat de asemenea domeniul comercial, atacând vinul, un produs emblematic al Franţei, deplângând faptul că viile franceze pot să-şi exporte mai uşor produsul în Statele Unite decât invers.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Fostul secretar de Stat democrat John Kerry şi-a exprimat regretul faţă de atitudinea preşedintelui republican, care ”şi-a declarat «dragostea» faţă de Kim Jong Un”, liderul nord-coreean, ”dar ne insultă cel mai vechi aliat”. ”Nu mai scrie pe Twitter! America are nevoie de prieteni”, a adăugat el.

Însă o purtătoare de cuvânt a diplomaţiei americane a respins polemica. ”Mult zgomot pentru nimic”, a apreciat Heather Nauert, reafirmând relaţia strânsă cu Franţa, ”unul dintre cei mai vechi şi importanţi aliaţi ai noştri”.

Marie-Cécile Naves, o specialistă în Statele Unite la Institutul de relaţii internaţionale şi strategice, consideră că Donald Trump ”instrumentalizează relaţia sa cu preşedintele Macron cuscopul de a transmite mesaje politice interne” şi a da ”o imagine a unor State Unite combative, singure împotriva tuturor, care nu lasă să li se dicteze agenda din ţări străine”.

