Trump avertizează Siria, Rusia şi Iranul asupra unei "potenţiale tragedii umane" la Idlib

"Preşedintele Siriei, Bashar al-Assad, nu trebuie să atace imprudent provincia Idlib. Ruşii şi iranienii ar comite o gravă eroare umanitară luând parte la această potenţială tragedie umană", a scris, pe Twitter, Donald Trump.

"Sute de mii de oameni ar putea fi ucişi. Să nu lăsăm să se întâmple asta!", a adăugat liderul de la Casa Albă.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!