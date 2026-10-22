„A fost grozav, omule. Uau. Omule, mi-a plăcut asta. Am văzut”, a spus Trump. „A fost incredibil. Uau. A fost de necrezut. Toată lumea e bine?” a întrebat şeful Casei Albe, conform News.ro.

„Cine e tipul care a dat pumnul ăla?” a continuat el. „Ştii, mi-ai amintit de Evander, adevăratul campion, Holyfield”, referindu-se la fostul campion la categoria grea, care era şi el prezent la miting.

„Trebuie să le recunoaştem meritul. E nevoie de curaj să faci asta la un miting al lui Trump”, a spus el. „A încasat-o”, a comentat preşedintele SUA.

Conform unei relatări din partea presei acreditate, preşedintele a fost întrerupt de cel puţin nouă ori de persoane care îl huiduiau. Mulţimea a scandat „SUA” în timp ce agenţii de securitate îi escortau pe protestatari afară din arenă.

Un protestatar care a fost îndepărtat de agenţii de securitate a fost urmărit de un participant la miting, care părea să-l lovească pe protestatar peste cap.

Trump se afla în Carolina de Sud pentru a o susţine pe Darline Graham, sora regretatului senator Lindsey Graham, care a murit subit în iulie din cauza unei afecţiuni cardiace. Graham, aleasă în locul fratelui său, se confruntă acum cu adversara democrată Annie Andrews în cursa sa pentru un mandat complet de şase ani.

În ultimele săptămâni, au izbucnit frecvent proteste la mitingurile lui Trump, pe măsură ce preşedintele şi-a intensificat vizitele de campanie înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. Preşedintele respinge adesea protestele, afirmând că sunt organizate de „protestatari plătiţi”.

Campania fulgerătoare de 32 de zile a lui Trump l-a dus în mare parte în zone cu orientare republicană, pe care le-a câştigat cu uşurinţă la alegerile anterioare, subliniind provocările cu care se confruntă republicanii în încercarea lor de a păstra controlul asupra Senatului şi Camerei Reprezentanţilor din SUA.

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos, publicat luni, a arătat că 31% dintre americani aprobă performanţa lui Trump la conducere, un minim istoric pentru preşedinte.