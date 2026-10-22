Muzicianul a declarat că preşedintele şi „gaşca lui de acoliţi”, după cum i-a numit, „ar trebui băgaţi la închisoare”, conform Variety, citată de News.ro.

La fel ca Trump, McBrain locuieşte în Florida şi a povestit, într-un interviu recent acordat publicaţiei The Telegraph, că un prieten de-ai săi, „un republican înfocat”, l-a întrebat dacă ar dori să joace golf cu preşedintele.

„Mi-a spus: «Hei, vrei să vii să joci golf cu noi? Cu preşedintele». Iar eu i-am răspuns: «Ce dracu' spui?»... Şi i-am zis pur şi simplu: «Nu». Nu, amice.”

Muzicianul a continuat: „Nu sunt înclinat spre politică, deşi probabil că sunt, din moment ce am propriile opinii despre el. Nu mă amuză narcisismul lui şi tot scandalul legat de dosarele Epstein şi de toate celelalte lucruri, dar mai ales războiul depravat pe care l-a declanşat împotriva Iranului.”

McBrain a adăugat că Pete Hegseth „va ajunge la închisoare”.

„Ultimul lucru pe care îl am de spus despre Trump şi gaşca lui de acoliţi este că ar trebui băgaţi la închisoare”, a concluzionat el.

Autobiografia lui McBrain, intitulată „Hello Boys and Girls!”, va apărea în librării joi şi este descrisă de editura HarperCollins drept „o autobiografie captivantă, amuzantă şi profund personală”.

„Cu umorul şi sensibilitatea sa caracteristice, Nicko îi poartă pe cititori în culisele uneia dintre cele mai mari trupe britanice din toate timpurile”, arată prezentarea editurii.

„Este povestea a ceea ce înseamnă să rămâi nu doar relevant, ci şi mai iubit ca niciodată, după decenii petrecute în vârf, şi să trăieşti o viaţă transformată de muzică, fraternitate şi convingeri.”

Trupa a anunţat la începutul acestei luni că va porni în cea de-a treia şi ultima etapă a turneului aniversar „Run for Your Lives”, care marchează 50 de ani de activitate.

Această etapă va începe în aprilie şi se va încheia în mai, cu două concerte în care Iron Maiden va fi cap de afiş la festivalurile Sonic Temple şi Boardwalk Rock.

În aprilie, Iron Maiden a fost inclusă pe lista artiştilor care urmează să fie incluşi în Rock & Roll Hall of Fame în 2026.

Ceremonia oficială de includere este programată pentru 14 noiembrie, la Peacock Theater din Los Angeles.