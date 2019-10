Trump ameninţă că ''distruge'' economia Turciei: ”În marea şi neegalata mea înţelepciune”

''După cum am afirmat cu tărie înainte, şi doar reiterez, dacă Turcia va face orice pe care eu, în marea şi neegalata mea înţelepciune, o voi considera ca depăşind limitele, eu voi distruge şi elimina total economia Turciei (am mai făcut-o înainte!)'', a scris Trump pe Twitter, referindu-se la sancţiuni impuse anul trecut.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...