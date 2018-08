Donald Trump a pronunțat greșit de 7 ori un acronim deși citea de pe prompter

Săptămâna aceasta, Donald Trump a găzduit la Casa Albă un eveniment în onoarea vameşilor şi grănicerilor, angajaţi ai agenţiei numite Customs and Border Protection, prescurtată pe englezeşte CBP.

Trump i-a lăudat în stilul său pompos, catalogându-i drept eroi, numai că n-a nimerit nici măcar o dată în tot discursul acronimul corect al instituţiei.

L-a încurcat cu CBC, acronim pentru televiziunea de stat canadiană sau organizația Congressional Black Caucus. De şapte ori a greşit Trump acronimul, cu toate că citea de pe prompter, unde scria corect.

WATCH: While honoring U.S. Customs and Border Protection (CBP), President Trump incorrectly referred to the organization multiple times as the "CBC," the acronym for the Congressional Black Caucus. pic.twitter.com/O8RAElrART