Trump a părăsit Casa Albă, Biden își preia mandatul. Zi istorică în SUA, sub ochii întregii lumi

O nouă pagină din istoria Statelor Unite s-a scris miercuri sub ochii lumii întregi.

Donald Trump a părăsit Casa Alba pe acorduri muzicale, iar noul președinte american Joe Biden își preia mandatul. Statele Unite, răvășite de pandemie și șocate de asaltul dat la Capitoliu de susținătorii lui Trump, intră astfel într-o nouă eră, cu un președinte care le promite milioanelor de americani că vor depăși împreună problemele majore cu care se confruntă.

„Este o zi nouă în America!” Așa sună primul mesaj postat pe Twitter de Joe Biden, care a devenit, miercuri, președinte al Statelor Unite. La ceremonia de învestire a noii echipe prezidențiale asistă toți foștii presedinți americani în viață, cu excepția grăitoare a lui Donald Trump. Sunt în schimb prezenți fostul vicepreședinte Mike Pence, dar și liderul senatorilor republicani.

În ultimul său discurs ca președinte, Trump a promis că „se va întoarce într-o formă sau alta”. Principalii indici de pe Wall Street au fost aproape de nivelul de maxim istoric la deschiderea bursei americane. Investitorii sunt optimiști în asteptarea planului de relansare economică al echipei Biden-Harris.

Înainte ca Joe Biden şi Kamala Harris să depună jurământul, atmosfera a fost dusă la cote incandescente de imnul american intonat cu emoţie de Lady Gaga, artistă care a şi făcut campanie pentru noul preşedinte.

Până la ceremonie, Joe Biden şi Kamala Harris, alături de familiile lor, au asistat la slujba de dimineață, o tradiţie în ziua inaugurării. De obicei, este aleasă o mică biserica din apropierea Casei Albe, botezată „Biserica preşedinţilor”. Însă Biden, abia al doilea preşedinte catolic al Statelor Unite, după Kennedy, a preferat Cathedrala Sfântul Matei Apostolul. De-a lungul anilor, aici s-au recules ori au oficiat slujbe Papa Ioan Paul al II-lea, Papa Francisc ori Maica Tereza.

Dar emoţia l-a copleşit marți seară pe Biden, preşedintele ales, la plecarea din Delaware, statul său natal. L-au podidit lacrimile când a vorbit despre fiul său, care a murit în 2015, după o boală necruţătoare.

Joe Biden: „Am un singur regret. Că el nu este aici. L-aş fi prezentat ca preşedinte”.

Tot marți seară, după ce au ajuns la Washington, Joe Biden şi Kamal Harris s-au recules cu gândul la cei peste 400 de mii de americani care au murit de Covid-19, într-un moment solemn la Lincoln Memorial.

La rândul său, într-un ultim discurs înregistrat în Camera Albastră de la Casa Albă, Donald Trump şi-a asumat pe deplin toate „realizările”.

Donald Trump: „Acum stau în fața voastră cu-adevărat mândru de ceea ce am realizat împreună. Am făcut ceea ce am venit să facem și mult mai mult de-atât. Mai ales, sunt mândru să fiu primul preşedinte din ultimele decenii care nu a pornit războaie noi”.

Miercuri, curând după răsăritul sorelui, încă preşedinte în exerciţiu, Donald Trump şi soţia lui au plecat de la Casa Albă cu elicopterul Marine 1 către bază militară Andrews. Acolo a avut loc o scurtă ceremonie de rămas bun, cu toată pompa care îi este atât de dragă lui Trump: covor roşu, onoruri militare, salve de tun.

Donald Trump: „Dacă nu începea pandemia, am fi avut rezultate economice la niveluri record. Deja am avut cifre pe care nu le-a mai văzut America. Chiar dacă am fost atât de loviți, în ciuda acestor lucruri, am făcut ceva absolut minunat. Un miracol medical, am obținut vaccinul. Voi lupta întotdeauna pentru voi, voi asculta, voi privi. Doresc succes noii administrații. Am făcut lucruri incredibile. Vă iubim. Ne vom întoarce, într-un fel sau altul”.

În fața familiei şi a susţinătorilor săi, mai nimeni nepurtând mască, Donald Trump şi-a încheiat discursul de adio pe ritmurile hitului Y.M.C.A. al trupei „Village People”.

Luaţi de mână, soţii Trump s-au îndreptat apoi către Air Force One, pentru ultimul zbor la bordul aeronavei prezidențiale americane, pe acordurile piesei lui Sinatra, „My Way”.

Pentru că, în ruptura cu tradiţia transferului paşnic al puterii în democraţia americană, Joe Biden şi Donald Trump nu s-au întâlnit deloc, astăzi au circulat două valize cu codurile nucleare. Una a plecat cu Trump către Florida, fiind dezactivată exact la ora prânzului, când i s-a încheiat oficial mandatul. Cea de-a doua a ajuns pe mâna lui Joe Biden.

Pe lângă Lady Gaga, la festivităţile de miercuri participă o sumedenie de vedete, cum ar fi Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi şi Justin Timberlake.

De asemenea, Tom Hanks va fi gazda unui program televizat de 90 de minute, ce va fi transmis de toate posturile importante americane şi de platformele de streaming, cu excepţia postului conservator Fox News. Asta, în condițiille în care cu patru ani în urmă, Donald Trump a avut probleme să-şi asigure prezenţa unor artişti la ceremonia sa de învestitură, fiind refuzat de Elton John, Celine Dion ori trupa Kiss.