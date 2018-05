Trendul online, declanșat de președintele Turciei după un discurs în Parlament

Peste un milion de turci îi spun președintelui Erdogan - "Tamam", adică "Destul", "De ajuns".

Au folosit hashtagul "tamam" pe rețelele de socializare după ce Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 15 ani, a declarat în Parlament "dacă într-o bună zi națiunea noastră va spune 'Destul!', ne vom da la o parte".

În primele ore după discursul liderului turc au apărut deja vreo 500.000 de mesaje care conțineau cuvântul "tamam".

T A M A M Enough with Erdogan, enough with ISIS! #Tamam pic.twitter.com/2qgnltwJRe — Kurdistan Solidarity Campaign (@KurdsCampaign) 8 May 2018