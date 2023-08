Treizeci şi trei de morţi şi 18 dispăruţi la Beijing în urma ploilor torenţiale, anunţă autorităţile chineze | Video

Zeci de persoane au murit în inundaţii în nordul Chinei.

Vineri, Beijingul anunţa că în iulie catastrofele naturale s-au soldat cu 147 de morţi sau dispăruţi.

Beijing just had its heaviest rainfall in at least 140 years, with up to 29.3 inches of rain falling, resulting in catastrophic, deadly flooding.

???? @yangyubin1998 pic.twitter.com/EH5UIZS4Er