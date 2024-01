Trei ostatice israelience acuză Guvernul Netanyahu că nu este interesat de soarta celor 104 ostatici din Fâşia Gaza

Două dintre aceste femei, Karina Ariev şi Daniella Gilboa, se prezintă ca fiind femei militar în vârstă de 19 ani, scrie News.ro.

#Al_Qassam_Brigades has released a video clip of 3 hostage female soldiers calling on the Israeli government to end the war and return them to their homes#Gaza #Hamas #Israel #FreePalestine #طوفان_الأقصى #أبوعبيدة #TraitorsUK #Lebanon #Yemen #Houthi #Iran pic.twitter.com/0lOrAWMjyO