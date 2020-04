Tratament pentru coronavirus, testat la New York. Ce legătură are cu ulcerul

Famotidina, utilizat în tratamentul ulcerului gastroduodenal, poate fi eficient în cazul Covid-19, potrivit revistei Science, care a publicat informaţii despre un studiu clinic aflat în fază incipientă la Northwell Health din New York.

Lista posibilelor tratamente împotriva noului coronavirus include un candidat puţin probabil.

Famotidina, compusul activ din medicamentul Pepcid, a fost administrat intravenos pacienţilor cu Covid-19 internaţi la Northwell Health din New York fără a fi anunţat public, pentru ca rezervele să nu fie epuizate.

„Dacă am fi vorbit despre asta cu persoanele greşite sau prea devreme, rezervele de medicament ar fi dispărut”, a spus Kevin Tracey, fost neurochirug însărcinat cu cercetarea din acest spital, citat de news.ro.

Pacienţii de la Northwell Health au primit famotidină intravenos, începând cu 7 aprilie, în doze de nouă ori mai mari decât în cazul afecţiunilor gastrice pentru care este destinat.

Până sâmbătă, 187 de pacienţi în stare critică au fost incluşi în studiul clinic, care vizează un total de 1.174 de oameni.

Rapoartele venite din China şi rezultatele modelării moleculare sugerează că substanţa, care pare că se leagă de o enzimă cheie din SARS-CoV-2, ar putea face diferenţa.

Tevatura stârnită în jurul unor substanţe precum hidroxiclorochina şi clorochina l-a făcut pe Tracey să fie prudent în a-şi arăta entuziasmul. El nu va face aprecieri legat de perspectivele oferite de famotidină cel puţin până când vor fi înregistrate rezultatele de la primii 391 de pacienţi.

„Dacă funcţionează, vom şti în câteva săptămâni”, a subliniat el.

Medicul Michael Callahan a fost primul care a atras atenţia asupra acestui medicament în Statele Unite. Callahan, care îşi are sediul la Massachusetts General Hospital, se afla în luna ianuarie în Nanjing (China), pentru un proiect privind gripa aviară. El şi-a urmat colegii chinezi care s-au deplasat în Wuhan. Coronavirusul a ucis, în medie, unu din cinci pacienţi cu vârste de peste 80 de ani.

Revizuind 6.212 fişe ale pacienţilor cu Covid-19, medicii au observat că mulţi supravieţuitori sufereau de arsuri gastrice cronice (pirozis) şi că erau trataţi cu famotidină, şi nu cu omeprazol, medicament mai scump.

Rata decesului în cazul pacienţior spitalizaţi cu Covid-19 cărora le era administrată famotidina era de 14% faţă de 27% în cazul celor care nu luau medicamentul. Totuşi, rezultatele acestei analize nu sunt semnificative din punct de vedere statistic. Dar a fost suficient pentru Callahan să continue analiza la revenirea în SUA.

El i-a contactat pe RobertKadlec, de la Department of Health and Human Services, şi pe Robert Malone, şef la Alchem Laboratories din Florida. Malone face parte dintr-un proiect clasificat numit DOMANE, care foloseşte simulări pe computer şi inteligenţa artificială pentru a identifica rapid medicamente aprobate de U.S. Food and Drug Administration (FDA) şi alte componente care pot fi folosite împotriva unor ameninţări precum noi virusuri.

După analizele făcute, Callahan l-a contactat pe Tracey pentru a desfăşura un studiu clinic. Pacienţii diagnosticaţi cu Covid-19 care prezintă scăderea funcţiei renale vor fi excluşi pentru că dozele mari de famotidină le pot cauza probleme cardiace.

După ce a primit acordul FDA, Northwell s-a folosit de propriile fonduri pentru a lansa proiectul.

Specialişti de la alte centre s-au alăturat studiului, cu analize proprii, iar acum aşteaptă rezultatele preliminare.