Tragedie pe insula Sapelo din Georgia. Cel puțin șapte persoane au murit în urma prăbuşirii unui ponton

Paza de coastă americană căuta încă oameni dispăruți sâmbătă seara, când cel puţin 20 de persoane au căzut în apele Oceanului Atlantic.

Incidentul, în care mai multe persoane au fost de asemenea rănite, a avut loc în timpul unei adunări a membrilor comunităţii Gullah-Geechee de pe insula Sapelo, au declarat autorităţile.

BREAKING: 7 people are dead after a dock collapsed on Sapelo Island(outside of Savannah).

At least 20 people went into the water and they are working to determined injuries. This was shot by someone shortly before the collapse showing what it looks like ⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/mii2Bz9ZTV