Tragedie în SUA. Zece migranţi au murit, iar 20 au fost răniţi, după ce camioneta în care se aflau s-a răsturnat

Accidentul s-a produs la scurt timp după ora locală 16:00. Șoferul și nouă pasageri au murit pe loc, iar persoanele rănite au fost transportate la spitalele din zonă.

Texas; an overloaded van with 30 illegal immigrants crashed in southern Texas on Wednesday, as it veered off Highway 281 in Encino, Texas, about 50 miles north of McAllen, & struck a metal utility pole about 4p (5pET) killing 10 occupants & critically injuring many of the others. pic.twitter.com/kGtoc7DxG9