Tragedie pe podium! O fostă miss SUA în 2019 s-a sinucis. Ce mesaj a postat înainte de a comite fapta

Cheslie Kryst, fostă Miss SUA 2019, a decedat la vârsta de 30 de ani, după ce s-a aruncat de la etajul 29 al casei sale din New York

Poliția a fost chemată la fața locului în jurul orei 7:13, împreună cu paramedicii, dar Kryst a fost declarată decedată la fața locului.

O anchetă este în desfășurare, însă poliția crede că fosta regină a frumuseții, care locuia la etajul 9, s-a sinucis.

Potrivit New York Post, Kryst a fost văzută ultima oară pe terasa clădirii, care se află la etajul 29.

Înfricoșător, Kryst a împărtășit o fotografie cu ea pe Instagram cu doar câteva ore înainte de a se sinucide: „Fie ca această zi să vă aducă odihnă și pace.”

„Devastați și îndurerați, împărtășim moartea iubitei noastre Cheslie”, se arată într-o declarație a familiei lui Kryst. „Lumina ei a fost una care i-a inspirat pe alții din întreaga lume cu frumusețea și puterea ei.”

Cheslie Kryst, ‘Extra’ Correspondent and Former Miss USA, Dies at 30 https://t.co/DjK2vHV2PH