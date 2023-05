India: Cel puțin 21 de persoane au murit după ce o barcă supraîncărcată s-a răsturnat. Printre victime sunt și copii

Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar numărul morților ar putea crește, informează BBC.

Printre victime se numără femei și copii.

Cel puțin patru persoane care au fost transportate la spital în stare critică.

Supraaglomerarea a făcut ca barca să se răstoarne, a declarat, pentru Reuters, Abdul Nazar, reprezentant al poliției din districtul Malappuram.

Din câte se pare, barca transporta aproximativ 50 de persoane, adică dublul capacității sale.

"Îndurerat de pierderile de vieţi omeneşti în urma accidentului unui vas la Malappuram, în Kerala. Condoleanţe familiilor îndoliate", a transmis, pe Twitter, premierul Indiei, Narendra Modi.

Acesta a promis despăgubiri de 200.000 de rupii indiene, circa 2.200 de euro, pentru rudele fiecărei victime.

Pained by the loss of lives due to the boat mishap in Malappuram, Kerala. Condolences to the bereaved families. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be provided to the next of kin of each deceased: PM @narendramodi