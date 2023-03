Cel puțin 35 de persoane au murit în India, după ce podeaua unui templu s-a prăbușit în puțul acestuia | FOTO

Incidentul a avut loc la templul Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal din orașul Indore, în statul Madhya Pradesh. Podeaua templului s-a prăbușit „din cauza încărcăturii grele” de deasupra, chiar în puțul lăcașului de cult, potrivit ministrului șef al statului, Shivraj Singh Chouhan, scrie CNN.

Ministrul de interne din Madhya Pradesh, Narottam Mishra, a declarat inițial, joi, că 19 persoane au fost salvate din puțul lăcașului de cult, iar două au murit ulterior.

