Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda (DPC) a anunțat vineri că instrumentul pus la dispoziție de Tinder pentru utilizatorii care doresc să își descarce datele personale nu respectă cerințele legale.

Autoritatea a deschis o investigație în ianuarie 2020, pentru a verifica dacă funcția „Download My Data” („Descarcă datele mele”) a Tinder respectă Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene.

Potrivit deciziei anunțate vineri, instrumentul nu le oferea utilizatorilor acces la toate datele personale deținute de companie. Anumite categorii de informații erau omise, iar în alte cazuri utilizatorii primeau doar un rezumat al datelor.

Autoritatea irlandeză a stabilit că această practică nu respectă prevederile GDPR, care garantează persoanelor dreptul de a avea acces la datele personale pe care o companie le deține despre ele.

Tinder trebuie să respecte GDPR în termen de trei luni

Graham Doyle, comisar adjunct al autorității irlandeze pentru protecția datelor, a explicat că instrumentele automate de acces la date „pot reprezenta o modalitate utilă și eficientă” prin care oamenii își pot consulta informațiile personale.

Totuși, acestea „trebuie să fie corecte și transparente față de utilizatori în ceea ce privește amploarea datelor furnizate”, a subliniat oficialul.

În urma investigației, Match Group a primit o amendă de 11 milioane de euro, un avertisment oficial și obligația de a-și alinia practicile de prelucrare a datelor la cerințele GDPR în termen de trei luni.

Match Group anunță că va contesta amenda

Un purtător de cuvânt al Match Group a declarat că societatea intenționează să conteste decizia autorităților irlandeze.

„Tinder a colaborat cu DPC pe tot parcursul acestei investigații și ne menținem încrederea în măsurile de protecție a vieții private pe care le-am implementat pentru utilizatorii noștri”, a transmis reprezentantul companiei.