Theresa May, mesaj de Anul Nou. Ce transmite legat de Brexit

La peste doi ani de la referendumul din iunie 2016, societatea britanică cunoaşte încă profunde diviziuni privind oportunitatea şi modalităţile de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, prevăzută să aibă loc pe 29 martie.

"În 2019, Marea Britanie va începe un nou capitol. Acordul de Brexit pe care l-am negociat pune în operă votul poporului britanic (....) şi în aceste săptămâni viitoare deputaţii vor trebui să ia o decizie importantă. Dacă Parlamentul susţine acordul, Marea Britanie va putea intra într-o nouă etapă", a afirmat Theresa May într-un mesaj video.

"New Year is a time to look ahead. 2019 can be the year we put our differences aside and move forward together." – PM @Theresa_May pic.twitter.com/qoSI8l4iZH