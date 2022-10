The Telegraph: Sfârșitul lui Putin se apropie rapid. Pierderea Crimeei ar fi o lovitură de pumnal în inima regimului său

Acum, după șirul lung de atrocități comise de forțele ruse, e foarte de limpede că unica persoană care întruchipează trăsăturile cele mai josnice ale unui fanatic nazist este însuși Putin, scrie The Telegraph. Instinctele tiranice ale liderului rus au fost foarte expuse la ceremonia absurdă pe care a organizat-o în Piața Roșie la finalul săptămânii trecute, pentru a sărbători anexarea celor patru teritorii ucrainene, despre care spune că forțele sale le-au capturat în ultimele patru luni. Apelând la retorica unui demagog, Putin a putut cu greu să se stăpânească, și s-a lansat într-o tiradă care denunța nelegiuirile Occidentului, vorbind în același timp realizările eroice ale armatei ruse. Poate că de la discursul lui Adolf Hitler la mitingurile de la Nürnberg nu am asistat la o asemenea răbufnire tulburată a unuia dintre liderii mondial, mai scrie The Telegraph. Mai mult, disprețul crud al lui Putin față de poporul ucrainean pe care încearcă să-l „elibereze”, este împărtășit de armata rusă, care a comis atrocități la scară industrială în încercarea disperată de a cuceri teritoriul ucrainean. Rusia este acuzată de nenumărate crime de război, de la masacrarea civililor în orașul Bucha, la începutul războiului, până la mai recentă lovitură cu rachete asupra unui convoi de refugiați care încercau să fugă, ucigând 20 de persoane, inclusiv copii. La mai bine de șapte decenii de la înfrângerea Germaniei naziste, este aproape de neînțeles cum astfel de orori încă au loc pe pământ european. În plus, comiterea de către Rusia a acestor crime de război face să fie cu atât mai imperativ ca puterile occidentale să facă tot ce le stă în putință pentru ca Putin și acoliții săi să aibă aceeași soartă ca și regimul nazist pe care el încearcă atât de mult să-l imite. La o conferință organizată la Centrul Wilton Park, unde au loc discuții strategice de peste 70 de ani, unele dintre cele mai luminate minți din domeniul militar au dezbătut implicațiile războiului din Ucraina și cum va putea Occidentul să țină piept provocărilor viitoare pe care e probabil să le întâlnească din partea unor puteri autoritare precum Rusia și China. Și în timp ce opiniile diferă în ceea ce privește cele mai bune mijloace de atingere a acestui obiectiv, în special creșterea gradului de pregătire a NATO pentru a face față unor astfel de provocări, a existat un consens general că asigurarea Rusiei lui Putin va suferi o înfrângere umilitoare ar fi un bun început. Această țintă este acum semnificativ mai aproape de a fi atinsă în urma succeselor uluitoare pe care forțele ucrainene l-e-au obținut pe câmpul de luptă, în timp ce continuă să avanseze în detrimentul rușilor atât pe frontul de est, cât și pe cel din sud. La est, după victoriile considerabile din Donețk, și-au extins ofensiva și în Lugansk, unde susțin că au eliberat în ultimele zile câteva așezări. În cazul în care armata ucraineană e capabilă să-și mențină acest avânt, nu va mai trece mult până când pretenția lui Putin cum că ar controla cele două regiuni care compun Donbasul va fi expusă drept minciună. O situație similară există și în sud, unde ucrainenii au raportat un progres serios în preajma orașului strategic Herson, considerat a fi poarta Crimeei. Astfel că apare perspectiva ademenitoare, dar dificil de imaginat, că ucrainenii vor fi curând în măsură să recucerească inclusiv Crimeea, care găzduiește flota rusă din Marea Neagră, ceea ce ar constitui cu adevărat „o lovitură de pumnal în inima lui Putin”, scrie The Telegraph. Viteza cu care ucrainenii au răsturnat trendul conflictului în avantajul lor a provocat neliniște în unele cancelarii occidentale. Există temeri că tiranul rus, acum încolțit, ar putea recurge la arme nucleare tactice pentru a-și salva pielea. O asemenea escaladare a lui Putin, însă, s-ar dovedi în cele din urmă contraproductivă. Rusia a dezvoltat aceste arme în timpul Războiului Rece pentru a distruge formațiunile masive și compacte de blindate, permițând astfel forțelor sale să rupă defensiva Occidentală. Dar în Ucraina de astăzi nu există formațiuni masive și compacte de blindate care să poată fi atacate, iar în spatele frontului nu se află nici o forță rusă pregătită să lanseze o ofensivă. Prin urmare, amenințările nucleare ale lui Putin nu constituie nimic mai mult decât un alt exemplu al comportamentului său delirant.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 07-10-2022 10:52